Gülistan soruşturmasında: Dönemin Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
Yazı Boyutu
Gülistan Doku’nun akıbetine dair gizli tanık beyanları ve dijital verilerin silindiğine dair yeni kanıtların ardından derinleşen soruşturmada, oklar dönemin mülki amirlerine çevrildi. 17 Nisan'da gözaltına alınan Tuncay Sonel'in gözaltı süresi dün bir gün daha uzatılmıştı. Bugün adliye binasına getirilen Sonel'in, özellikle Zeinal Abakarov ve ailesine yönelik "yurt dışına kaçırma ve otelde ağırlama" teklifleri içeren iddialar hakkında ne diyeceği merak konusu. Kamuoyunun büyük bir dikkatle takip ettiği davada, valinin ifadesiyle birlikte dosyadaki "koruma zırhı" iddialarının da netlik kazanması bekleniyor.