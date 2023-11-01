Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı tüm hızıyla sürüyor.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Erzurumspor FK ile Diyarbekirspor kozlarını paylaştı.
Erzurumspor FK, uzatma bölümünde bulduğu golle TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı.
Erzurumspor'un golü 96. dakikada Alican Özfesli'den geldi.
ERZURUMSPOR FK - DİYARBEKİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Erzurumspor FK: Oğuzhan, Y.Kırtay, Fırat Sasi, Hüseyin, Alican, M.Yavaş, Özgür, Ufuk, H.Shala, Enes Yiğit, Gürkan
Diyarbekirspor: Mehmet Cinpir, Cem Çelik, Berkay Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Bünyamin Balat, Serhat Enes, Muhammed, Seymen, Yusuf Yalçın, Azad, Berat Ali