Giresun Görele'de taciz ve şüpheli ölüm skandalı! Elif Tuana’nın babası Ahmet Torun'dan CHP'li isimlere "baskı" tepkisi: "Şikayeti geri çekin dediler"
Giresun’un Görele ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında başlatılan taciz soruşturması, 16 yaşındaki Elif Tuana Torun’un şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle daha da derinleşti. Kazanın ardından ilk kez konuşan acılı baba Ahmet Torun, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in kendilerine şikayeti geri çekmeleri için baskı yaptığını iddia etti.