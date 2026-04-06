Araç sahiplerini sevindiren haber Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Artık haksız yazıldığını düşündüğünüz trafik cezalarına itiraz etmek için adliye koridorlarında beklemenize veya dilekçe sırasına girmenize gerek kalmadı. Yeni hayata geçirilen sistemle birlikte, itiraz süreci tamamen dijital ortama taşındı.

Adım Adım Trafik Cezasına İnternetten İtiraz Rehberi

Yeni sistem kapsamında itiraz işlemleri, UYAP Vatandaş Portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşların hak kaybı yaşamadan itiraz edebilmeleri için izlemeleri gereken adımlar şunlar:

e-Devlet Girişi: e-Devlet şifrenizle UYAP Vatandaş Portalı'na giriş yapın. Dava Açılış İşlemleri: Menüden "Dava Açılış İşlemleri" sekmesine tıklayın. Birim Seçimi: İlgili il ve adliyeyi seçerek yargı birimi olarak **"Sulh Ceza Hakimliği"**ni işaretleyin. İşlem Türü: "Trafik Cezasına İtiraz" seçeneği üzerinden başvurunuzu tamamlayın.

Dikkat: Yasal Süreyi Kaçırmayın!

Uzmanlar, dijitalleşmenin büyük bir hız kazandırdığını ancak yasal sürelerin hala geçerli olduğunu hatırlatıyor. Trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren belirlenen 15 günlük yasal süre içinde itirazın yapılması şart. Bu süreyi geçiren sürücüler, dijital sistem üzerinden de olsa hak arama şansını kaybedebiliyor.

UYAP Üzerinden İtiraz Etmenin Avantajları Neler?

Eski sistemde dilekçe hazırlamak, ilgili adliyeye gitmek ve fiziksel evrak takibi yapmak gerekiyordu. Yeni nesil dijital itiraz yöntemiyle sürücüler;