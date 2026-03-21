Genç futbolcu pusuya düştü: Kaan Kundakçı silahlı saldırıda öldü!
Kars 36 Spor forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, gece saatlerinde çakarlı araçlarla gelen şahısların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Rapçi Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak için arabuluculuk yaptığı iddia edilen genç futbolcunun ölümü, spor ve magazin dünyasını sarstı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, acılı baba oğlunun "iyilik yaparken" canından olduğunu söyledi.