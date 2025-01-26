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Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kaza kamerada
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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 14:26

Kaza 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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