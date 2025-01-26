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Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu
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Çocuk parkının demir kapısına elini sıkıştıran 3 yaşındaki çocuğun parmağı koptu

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2025 15:06

Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki çocuk parkında meydana geldi. Ferhat M., babası Mehmet M. ile gittiği parkta oynadıktan sonra, eve dönmek için yürümeye başladı. Ferhat M., parkın demir kapısını kapatırken sağ elini sıkıştırdı, baş parmağı koptu. Kopan parmağı buz içerisine konan Ferhat M., babası tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ferhat M., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmağının dikilmesi için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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