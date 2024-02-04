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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 14:24 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 14:32

Gaziantep Şehir Hastanesi açılıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde yıkıma uğrayan 11 ili yalnız bırakmıyor. Erdoğan Hatay'dan sonra Gaziantep'e geçti. Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yapan Erdoğan, "Asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 11 ili ayağa kaldırana kadar durmayacaklarını belirterek, "Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

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