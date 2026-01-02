Gaziantep Oğuzeli'nde av kazası: Kuzeni tarafından vurulan Ahmet Çelikçi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Yukarı Güneyse Mahallesi'nde ava çıkan iki kuzenden 22 yaşındaki Ahmet Çelikçi, kuzeni İsmail Kaya'nın tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamazken, kuzeni İsmail Kaya jandarma tarafından gözaltına alındı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde birlikte ava çıkan 2 kuzenden biri, yanlışlıkla diğer kuzenini vurarak öldürdü. Olay sonrası ölen kuzenin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, katil zanlısı kuzen ise gözaltına alındı.
Olay, Oğuzeli ilçesi kırsal Yukarı Güneyse Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kar yağışı sonrası İsmail Kaya ve kuzeni Ahmet Çelikçi (22) birlikte ava çıktı. Av sırasında İsmail Kaya'nın elindeki tüfek yanlışlıkla ateş alarak kuzeni Ahmet Çelikçi'ye isabet etti. Olay sonrası vücuduna isabet eden kurşunla ağır yararlanan Ahmet Çelikçi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikçi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, hastanede tamamlanan işlemlerin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken katil zanlısı kuzen İsmail Kaya ise gözaltına alındı.
