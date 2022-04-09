Gazeteci Hikmet Genç: HDP onay verirse Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olur

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için adayı hala belli değil. Bu durum A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. Millet İttifakı'nda adaylık sürecinin Brezilya dizisine döndüğünü söyleyen Gazeteci Hikmet Genç, Meral Akşener'in adaylık için Ekrem İmamoğlu'nu öne sürdüğünü söyledi. Altılı masanın tek çaresinin HDP olduğunu belirten Genç, HDP'nin onay vermesi durumunda Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etti.