Gazeteci Emin Pazarcı A Haber'de açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu 'para kuleleri' skandalından rahatsız

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin başrolünde yer aldığı şaibeli para sayma görüntüleri Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler verdikleri ifadelerle ihaleyi Canan Kaftancıoğlu'na yıkmaya çalışırken bomba bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan görüntülerden rahatsız olduğu öğrenildi. Gazeteci Emin Pazarcı A Haber ekranlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı. Pazarcı, "Kılıçdaroğlu kırgın ve kızgın" ifadelerini kullandı.