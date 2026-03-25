Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı bahis davasında tahliye edildi

Metehan Baltacı Hakkında Tahliye Kararı

Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın, bahis ve şike iddialarıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Baltacı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya destek amacıyla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da katıldı.

Savcı Tahliyesini Talep Etti

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaa hazırlanması için tarafına gönderilmesini istedi. Savcı ayrıca, sanık Metehan Baltacı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını ve mahkemeden serbest bırakılmasını istedi.

Duruşma Haziran Ayına Ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Metehan Baltacı'nın tahliyesine hükmetti. Dosyayı mütalaa hazırlanması için savcılığa gönderen mahkeme, duruşmayı 12 Haziran tarihine erteledi. Karar sonrası açıklama yapan Okan Buruk, tahliye haberi nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade etti.