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Gabar'da Petrol Arama Sahası’nda tatbikat!
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Gabar'da Petrol Arama Sahası’nda tatbikat!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 15:12

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Arama Sahası’nda 125 personel ile tatbikat gerçekleştirildi.

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Arama Sahası'nda 22 araç ve 125 personel ile tatbikat gerçekleştirildi.

Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Arama Sahası'nda, Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı Kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi Başkanlığı itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri, AFAD, Turkish Petroleum International Company (TPİC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekiplerinin katılımı ile saha tatbikatı yapıldı. 22 araç 125 personelin yer aldığı tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi. UMKE Ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

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