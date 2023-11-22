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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 12:51 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 12:51

Aldatmak 46. bölüm 2. fragmanı: "Behram ona tecavüz etmeye kalkışmıştı!"

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 46. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Behram ona tecavüz etmeye kalkışmıştı!" sözleri damga vurdu.

Sezai ile birlikte Diyarbakır'dan dönüş yoluna düşen Güzide, onu eve dönmekten alıkoyan bir durumla karşılaşır. Ne var ki Oylum'un Behram'ın ölümü ile suçlandığından Güzide'nin haberi yoktur.

Yalnızca bebeğini değil, anne olma şansını da kaybeden Selin için dünya başına yıkılmış gibidir. Selin, Tolga'yı kaybetmemek için büyük riskler almak zorunda kalacaktır.

Gözü dönen Mualla'nın Oylum'a yapabileceklerini düşünmek Kahraman'ı büyük bir endişe içinde bırakır. Sevdiği kadın ile ailesi arasında kalan Kahraman, Oylum'u kurtarabilecek tek kişidir. Behram cinayetinin arkasındaki sır perdesi aralanır. Her şeyin açığa çıkması iki taraf için de geri dönülmez yıkımlara yol açacaktır…

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