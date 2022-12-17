Fondaş İsmail Saymaz’dan itiraf: Akşener'in Saraçhane hamlesinden CHP yöneticileri ve tabanı rahatsız etti

Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli 'adaylık' tiyatrosu CHP tabanına büyük rahatsızlık verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu'dur" diyerek İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajını verdi. Süreci başından bu yana tüm detaylarıyla ele alan Takvim.com.tr, CHP kulislerinin olayı 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladığını haberleştirdi. Bu gelişmeler ışığında fondaş Halk TV'nin yandaş yazarı İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Saymaz, Akşener'in Saraçhane hamlelerinin CHP yöneticileri ve tabanına rahatsızlık verdiğini söyledi.