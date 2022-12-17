Haberler Güncel Videoları Fondaş İsmail Saymaz’dan itiraf: Akşener'in Saraçhane hamlesinden CHP yöneticileri ve tabanı rahatsız etti

Fondaş İsmail Saymaz’dan itiraf: Akşener'in Saraçhane hamlesinden CHP yöneticileri ve tabanı rahatsız etti

Fondaş İsmail Saymaz’dan itiraf: Akşener'in Saraçhane hamlesinden CHP yöneticileri ve tabanı rahatsız etti
17.12.2022 00:57 - Son Güncelleme: 17.12.2022 01:22

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:58
Necip Hablemitoğlu suikastinin...
Güncel 02:07
Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP...
Güncel 02:28
CHP’li İBB yönetimindeki...
Güncel 02:04
Ekrem İmamoğlu Twitter'da bot...
Güncel 04:39
İçişleri Bakanı Süleyman...
Güncel 02:31
Diyarbakır’da polis servisine...
Güncel 00:42
Fondaş Barış Pehlivan’dan...
Güncel 02:01
6 yaşındaki çocuğa köpek...
Güncel 00:29
Avrupa'nın en büyüğü hizmete...
Güncel 00:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı...
Güncel 00:15
ABD Başkonsolosu'nun eşi kaza...
Güncel 00:39
Fondaş Şirin Payzın’ın ağzı...

Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener ikilisinin Saraçhane merkezli 'adaylık' tiyatrosu CHP tabanına büyük rahatsızlık verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'nin ihtiyacına uygun adayın Kılıçdaroğlu'dur" diyerek İmamoğlu'na 'Senden aday olmaz' mesajını verdi. Süreci başından bu yana tüm detaylarıyla ele alan Takvim.com.tr, CHP kulislerinin olayı 'Kılıçdaroğlu'na darbe, satıldık' olarak yorumladığını haberleştirdi. Bu gelişmeler ışığında fondaş Halk TV'nin yandaş yazarı İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Saymaz, Akşener'in Saraçhane hamlelerinin CHP yöneticileri ve tabanına rahatsızlık verdiğini söyledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA