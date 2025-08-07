PODCAST CANLI YAYIN

Fondaş HALK TV'nin kirli algı oyunu elinde patladı!

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yürütülen soruşturma kapsamında irtikap suçundan ev hapsine çarptırılıp görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı önceki adli kontrol cezası kaldırılan Tutrede’nin göreve iade edildiği açıklamıştı. Tutdere, önceki gün fondaş HALK TV’nin canlı yayında kirli algı oyununa prim vermedi. Tutdere, “Tüm kurumlar ile güçlü bir iş birliğimiz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adıyaman Valiliği de dahil. Şehrimiz için devletten gerekli desteği alıyoruz” dedi.

