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Fondaş gazeteci Can Ataklı, Necip Fazıl Kısakürek’i çirkin sözlerle hedef aldı

Fondaş gazeteci Can Ataklı, Necip Fazıl Kısakürek’i çirkin sözlerle hedef aldı
12.06.2023 14:11 - Son Güncelleme: 12.06.2023 14:11

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Son dakika haberleri... Türk edebiyatına eserleriyle damga vuran şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 40. Yılında Başkan Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle anıldı. Erdoğan, anma töreninde Kısakürek için, "Şairlerin sultanı, milletin duygu sancağı" şeklinde bahsetti. Erdoğan’ın Kısakürek hakkındaki sözleri Can Ataklı’yı rahatsız etti. Haddini aşan ifadeler kullanan Can Ataklı, “Necip Fazıl Kısakürek; ayyaşlıktan uyuşturucudan, kumar borcundan birden bire hidayete erip İslam dünyasının lideri yapılan bir adam” dedi.

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