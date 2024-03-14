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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 20:36 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 20:36

Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalar!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına önemli açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleri ile sağlıkta devrim yaptıklarını belirten Erdoğan, "Her büyük şehrimizi 1 şehir hastanesiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Şehir hastaneleri hasta yükünün dörtte birini üstlendi. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Avrupa'dan ABD'ye onlarca ülkeden insanlar şifalarını Türkiye'de arıyor. Her yıl yüzbinlerce insan sağlığını Türk hekimlerine emanet ediyor." dedi.

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