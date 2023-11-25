Tarihin en karanlık ailesi Rothschild Ailesi'nin bir numaralı adamı Jacob Rothschild, 2017'de verdiği bir röportajda İngiliz Hükümetine Filistin'de Siyonist bir devlet kurması nasıl verdiğini anlattığı sosyal medyada gündem oldu. 3 bin yıllık karanlık planı anlattığı videoya ilişkin İngiliz komplo teorisyeni olarak tanınan yazar David Icke'nin sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı paylaşımı gerçekleri ise bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Peki Filistin'de terör devleti İsrail nasıl kuruldu? İngiltere ve Rothschild ne? Balfour Deklarasyonu ne? İşte 3 bin yıllık kanlı plan...