FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey Türkiye’ye tehdit!

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları bahane edip, ABD’nin başını çektiği ülkelerin "tehdit" gerekçesiyle İstanbul'da konsolosluklarının kapılarını kapatmasını arkasından kirli bir seçim planı çıktı. FETÖ’cü CIA ajanı Henri Barkey, ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı olan Foreign Affairs’de “Türkiye'nin Dönüm Noktası Erdoğan iktidarda kalmak için ne yapacak?” başlığıyla kaleme aldığı skandal yazıda Türkiye’deki seçimlerin önemine dikkat çekerek Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya methiyeler düzen Barkey, Başkan Erdoğan'ın seçimler için uluslararası kriz çıkarmaya çalıştığını iddia etti. 15 Temmuz kanlı ve hain FETÖ'cü darbe girişiminden de adı çıkan CIA eskisi Barkey ABD'nin 'silahlı müdahale' niyetini de açık ettiği yazısında "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülke" diyerek, Batı'yı da neredeyse utanmadan seçime müdahale etmeye çağırdı. Yazısında altılı koalisyona da "sinyaller" gönderen Barkey'in özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki ifadeleri dikkat çekti. İşte küresel çetenin ABD'deki tetikçilerinin kaleme aldığı haberin detayları.