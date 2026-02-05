İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videolarıİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 19:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte trafik felç oldu: İBB verilerine göre yoğunluk %90 seviyesine ulaşırken, ana arterlerde araçlar durma noktasına geldi.Bunlar da Var 01:01GOL | Konyaspor 2-0 Aliağa (Tunahan) 05.02.2026Perşembe 01:02GOL | Konyaspor 1-0 Aliağa 05.02.2026Perşembe 01:14Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto 05.02.2026Perşembe 09:09Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN