Florida'da dehşet: Arkadaşını böyle ateşe verdi!

Florida'nın Marion County bölgesinde gerçekleşen kan dondurucu olayda, 17 yaşındaki bir genç, arkadaşının üzerine benzin dökerek yakmakla suçlanıyor. Video kayıtlarının ortaya çıkmasıyla netleşen olay sonrası zanlı, ağırlaştırılmış darp suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Şaka Diye Başladı, Felaketle Bitti

Olay, 11 Ocak tarihinde Lake Kerr yakınlarındaki bir adada (Kauffman Island) meydana geldi. Bir grup gencin soğuktan korunmak için ateş yaktığı sırada, 17 yaşındaki Bradey Ming'in elindeki benzin bidonuyla tehlikeli hareketler yapmaya başladığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ve mağdurun ifadesine göre Ming, arkadaşına "Seni yakmamı ister misin?" diye sordu. Ardından, yerden arkadaşına doğru uzanan bir benzin izi çıkardı ve yakıtı doğrudan kurbanın üzerine sıçrattı.

Alevler İçinde Göle Atladı

Benzin izinin alev almasıyla birlikte talihsiz gencin kıyafetleri ve vücudu bir anda tutuştu. Dehşet anlarında can havliyle göle atlayan genç, alevleri söndürmeyi başardı ancak vücudunda ciddi hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan gencin sağ elinde, kalçasında ve bacaklarında ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar olduğu tespit edildi.

Gerçek, Video Kaydıyla Ortaya Çıktı

Olayın ardından yaralı genç, başlangıçta korktuğu için annesine kazayla yandığını söyledi. Ancak mağdurun babası, tesadüfen ulaştığı bir video kaydında oğlunun kasten yakıldığını gördü. Görüntülerde Ming'in benzini kurbanın üzerine boşalttığının net bir şekilde görülmesi üzerine baba, durumu derhal Şerif Ofisi'ne bildirdi.

"Kötü Niyet Olmasa Bile Suç"

Yetkililer tarafından yapılan incelemede, gruptakiler arasında bir tartışma yaşanmadığı ve olayın bir "şaka" gibi başladığı belirtildi. Ancak soruşturmayı yürüten dedektifler, bir insanın üzerine benzin dökmenin sonuçlarının herkes tarafından öngörülebileceğini vurguladı. Bradey Ming, kendi rızasıyla teslim olduktan so