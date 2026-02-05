Haberler Güncel Videoları IBAN pişmanlığı! Gözyaşlarıyla cezaevine girdi

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 18:02 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 18:03

Adana'da arkadaşına güvenerek IBAN'ını kullandıran ve dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında 20 dava açılan 23 yaşındaki Özlem Develi, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polise teslim oldu. Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan genç kız, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, 2023 yılında dershane arkadaşı M.D.'nin "hesaplarım bloke oldu" diyerek yardım istemesi üzerine IBAN'ını kullanması için ona verdi. Ancak M.D.'nin bu hesap üzerinden sosyal medyada sahte çekilişler düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Durumu fark eden Develi, şikayetçi olup hesabını kapatsa da hakkında Türkiye genelinde 20 farklı dava açıldı. Bu davalardan birinden 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan genç kız, polis ekiplerine teslim oldu. Ailesiyle gözyaşları içinde vedalaşan Develi, suçsuz olduğunu savunarak Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.