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Fatih’te kaza yapan İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı
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Fatih’te kaza yapan İETT otobüsleri ortalığı birbirine kattı

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 11:33

Kaza, Fatih Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 09.00 sıraların meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NL 5347 plakalı bir İETT otobüsü sürücüsü kontrolünü kaybederek Doğan Yağan yönetiminde olan 34 NFS 40 plakalı araca çarparak sağ şeride fırlattı. Ardından kaldırıma çıkıp 34 HO 2246 plakalı bir İETT otobüsü ve 2 ayrı otomobile daha çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında işyerinde çalışan vatandaşlar kaza nedeniyle işyerlerinin sağlandığını ve çok korktuklarını ifade ettiler. İETT otobüsü kazada yer altı çöp konteynerleri, aydınlatma direği ve beton bloğu da altına alıp ezdi. Toplamda 5 aracın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma olayının görülmezken araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Trafik araçlar kaldırılana kadar bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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