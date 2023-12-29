SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 19:40 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 20:07

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki! "Varsa bi psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey"

Geçtiğimiz günlerde yandaş Sözcü TV ekranında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ'nin sosyal konut projeleri ile ilgili asılsız iddialarda bulunmuştu. Yalanlar sonrası TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yanına bağlanmak istemesiyle adeta panik atak geçiren İmamoğlu sinirini Sözcü TV sunucu Senem Toluay Ilgaz'dan çıkarmıştı. Yaşanan skandal sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. “Gazeteciye ayar çekemezsiniz” diyen CHP yandaşı Portakal, " Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
29.12.2023Cuma
İBB'deki yolsuzluk! İhalenin ucu şantaj ve tecavüze çıktı
29.12.2023Cuma
Fondaş Halk TV'de tepki çeken yayın! Adı şantaj ve tecavüz skandalına karışan CHP'li Karabat 'istismar' konusunda konuştu
29.12.2023Cuma
Metrobüs yolundaki köprü ayağı çalışması E5 kara yolunu kilitledi
29.12.2023Cuma
Kuzey Marmara Otoyolu'nda koşan at böyle görüntülendi
29.12.2023Cuma
Bunlar da Var
Maltepe Piazza AVM intihar videosu sansürsüz izle! 02:06
Maltepe Piazza AVM intihar kamerada!
29.12.2023Cuma
Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı! TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un bağlanmak istediğini söyleyince bakın neler oldu 01:48
İmamoğlu, Sözcü TV sunucusu Senem Ilgaz’ı canlı yayında azarladı!
29.12.2023Cuma
FB - GS maçı Son Dakika: Süper kupa iptal mi? TFF açıklama yaptı! 02:51
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Maç iptal mi edildi?
29.12.2023Cuma
Fergio Bey’in +18 erotik partisine operasyon! Müstehcen içerikli videolar çeken ’’Fergio House’’ grubu videosu izle! 00:11
Fergio Bey'in +18 erotik partisine operasyon!
29.12.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA