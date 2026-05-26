Cizre'de ailelerin taşlı sopalı kavgasında kan aktı: 8 yaralı, 17 gözaltı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 17:44

Tartışma Kısa Sürede Büyüdü

Akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma; taş, sopa ve bıçakların havada uçuştuğu kanlı bir kavgaya dönüştü.

Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği ve büyük panik yaşadığı kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, birbirine acımasızca saldıran kalabalık grubu ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polisin müdahalesiyle taraflar uzaklaştırılırken, kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet Anları Kamerada

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 17 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaşanan dehşet anlarının çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbeân yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalık grubun birbirine acımasızca saldırdığı ve çevredekilerin kaçıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.