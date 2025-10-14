PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Ev ilanında ayrımcılık yapan yandı
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 13:54
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Ev ilanlarında ayrımcılığa geçit yok. “Emekliye kiralık değildir” gibi ifadeler kullanan ev sahiplerine idari para cezası uygulanacak.
Bunlar da Var
01:01
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
13.10.2025
Pazartesi
00:25
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
13.10.2025
Pazartesi
00:17
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
13.10.2025
Pazartesi
00:11
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
13.10.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN