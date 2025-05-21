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Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi!
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Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 14:09:17

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'nün İBB ve iştirak şirketlerini nasıl bir yolsuzluk sarmalına soktuğu her geçen gün daha net anlaşılıyor. 'Eko'sistemin 5 kilit adamından biri olan Ertan Yıldız etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Milyonlarca dolarlık yolsuzluk ağına dair detaylar veren Yıldız, kamu kaynaklarının paravan şirketlerle nasıl Londra’ya aktarıldığını, Boğaziçi otellerinden alınan rüşvetleri ve sistematik ihale usulsüzlüklerini anlatarak 'Eko'sistemi ifşa etti. Dün de ikinci kez etkinlik pişmanlık kapsamında itirafçı oldu. Yıldız hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

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