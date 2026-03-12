Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

Fidan ve Wadephul'dan Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği toplantı, Türkiye-Almanya diplomatik temaslarının yoğunlaştığına işaret etti.

Erdoğan, Wadephul'u Beştepe'de Kabul Etti

Bakanların ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u Beştepe'de kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti. Kabulde Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler ve güncel uluslararası gelişmelerin ele alındığı değerlendirildi.