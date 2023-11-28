Elon Musk'ın tartışılan İsrail ziyareti!

ABD’li milyarder Elon Musk, Gazze’yi savunmanın bedeli karşısında ezilerek soykırımcı İsrail’i ziyaret etse de siyonist lobiye yaranamadı. Katil Benjamin Netanyahu ile birlikte Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu sırasında hedef aldığı Kfar Aza beldesini dolaşan Elon Musk, İsrail basını tarafından topa tutuldu. Haaretz gazetesi Gazze’yi savunduğu için antisemitist ilan edilen ve Yahudi lobisinin baskısı ile reklam verenlerinden olan Elon Musk’ın ziyareti için “İsrail’in Elon Musk’ı kucaklaması ölü ve diri Yahudilere alaycı bir ihanettir” ifadelerini kullanılırken gazetenin genel yayın yönetmeni Esther Solomon ise Musk’ın istenmeyen adam ilan edilmesini istedi.