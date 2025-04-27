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Ekrem İmamoğlu’nun jammer skandalına CHP’li Barış Yarkadaş’tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var
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Ekrem İmamoğlu'nun jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş'tan tepki: Hukuksuz, 3 yıla kadar hapis cezası var

Giriş Tarihi: 27.04.2025 09:05:01

Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bavulla bir otele gidip güvenlik kamerasını bantlayarak yaptığı gizli toplantı büyük tartışma konusu oldu. Görüntülerin gündem olmasının ardından "Bavulda ne var? Neden kamera bantlanıyor" soruları havalarda uçuştu. CHP kanadından skandal ile ilgili daha vahim bir açıklama geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulda sinyal kesici yani jammer olduğunu itiraf etti. Jammer skandalına CHP'li Barış Yarkadaş sessiz kalamadı. Ekrem İmamoğlu'na "seni devlet korur" diyen Yarkadaş, "Yaptıkları yanlış ve hukuksuz. Davayı zora sokar. 3 yıla kadar hapis cezası var" dedi. Öte yandan konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, yaşananların bir FETÖ taktiği olduğunu söylerken Melih Altınok ise Saraçhane medyasının sessizliğine dikkat çekti.

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