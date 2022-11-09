Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme!

2023 hayalleri kurup, adaylığının zeminini oluşturmak için CHP medyasını dizayn etme planı yapan Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Uğruna Sözcü'yü zayıflatıp önünü açtığı Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na olay göndermelerde bulundu. Seçimlere giderayak farklı mekanizmalarla sürecin içinde olduğunu net bir şekilde ifade eden İmamoğlu, kendini 'altılı masanın en çalışkan neferi' olarak tanımladı. Genel başkanını hiçe sayıp 'adayım' mesajı veren Ekrem İmamoğlu, 6'lı masa, CHP ve İYİ Parti'yi temsil ettiğini söyledi.