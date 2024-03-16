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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 01:26 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 01:43

Ekrem İmamoğlu 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı! 'Mağdurum' dedi İstanbullunun aklıyla alay etti

İstanbul'a verdiği vaatleri 'hatırlamayan' ve "kaybedeceğim" endişesine kapılan Ekrem İmamoğlu sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor. İmamoğlu, kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün Büyükelçiyle balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı. O günkü kar esaretinde yollarda perişan olan İstanbulluları görmezden gelen İmamoğlu esas mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek akıldan noksan bir çıkış yaptı. Köşeye sıkışan İmamoğlu, soruyu soran gence de "Benimle AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek bağırdı.

Vadedip hatırlamayan İmamoğlu köşeye sıkıştı! Büyükelçiyle balık zirvesini soran genci azarladı: Mağdurum dedi İstanbulluyla alay etti
Vadedip 'hatırlamayan' İmamoğlu köşeye sıkıştı! 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı: 'Mağdurum' dedi İstanbulluyla alay etti

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