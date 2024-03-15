SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 18:34 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 18:34

Başkan Erdoğan'dan Hakkari mitinginde önemli açıklamalar! Gençlere büyük müjdeyi verdi...

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin imkanları ile terör örgütüne finansman sağlayan siyasi ayak DEM Parti'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik." dedi. Alanda 30 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti
15.03.2024Cuma
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti!
15.03.2024Cuma
Abdülhamid Han sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi!
15.03.2024Cuma
Aksaray'da acı olay! Kaza yapan otomobilden inen anne-oğula başka araç çarptı
15.03.2024Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycanlı mevkidaşı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü
15.03.2024Cuma
Bunlar da Var
Aldatmak 62. bölüm fragmanı izle! 00:30
Aldatmak 62. bölüm fragmanı izle!
15.03.2024Cuma
İZLE | Gönül Dağı 131. bölüm 2. fragmanı: İstanbul’un tadını çıkartalım 00:57
Gönül Dağı 131. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
15.03.2024Cuma
Eyüpsultan’daki kazada baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı! 05:32
Eyüpsultan'daki kazada baba Bülent Cihantimur ifadeye çağrıldı!
15.03.2024Cuma
Katil Timur Cihantimur’un kaza anındaki küfürlü paylaşım ortaya çıktı! Böyle şansı s*** 00:57
Katil Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşım ortaya çıktı!
15.03.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA