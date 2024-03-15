Başkan Erdoğan'dan Hakkari mitinginde önemli açıklamalar! Gençlere büyük müjdeyi verdi...

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari İstiklal Caddesi'nde düzenlenen mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Belediyelerin imkanları ile terör örgütüne finansman sağlayan siyasi ayak DEM Parti'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne ve teröristlere aktarmak yerine Hakkarili kardeşlerim için kullanacak isimler belirledik." dedi. Alanda 30 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, "Bir müjde vermek istiyorum. Toplum yararına programımız kapsamında 2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.