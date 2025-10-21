Edirne’de kreşte skandal: 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddia edilen bakıcı tutuklandı

PODCAST CANLI YAYIN
Edirne’de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı öne sürülen grup sorumlusu çocuk bakıcısı N.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba Y.E., “Çocuğum travma geçirdi, sonuna kadar takipçisi olacağım” dedi.

Edirne'deki özel bir kreşte görevli çocuk bakıcısı N.D., 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi'nde ifadesi alınan N.D., sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarıldı. Hakimlik, N.D.'nin tutuklanmasına karar verdi.

"Çocuğum travma geçirdi"

Çocuğun babası Y.E., yaşadıkları olayın ailece kendilerini derinden sarstığını belirterek "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Kolunda ısırık izi vardı, morarmıştı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kontrol edildi, darp raporu aldık. Çocuğum kusmaya başlayınca beyin cerrahı da muayene etti. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Y.E., kreşlerde görev yapan personelin psikolojik testlerden geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Kreşte inceleme başlatıldı

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, iddialarla ilgili kreşte inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kreşin faaliyetleri ve çalışanları mercek altına alındı.

