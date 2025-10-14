Edirne’de 210 milyon liralık dev uyuşturucu operasyonu 68 kilo kokain ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, KOM ve İstihbarat Şube ile koordineli bir operasyon düzenledi.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır, dinlenme tesisinde durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin yaptığı aramada, tırın gizli bölmelerinde 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltında, 1 kişi firarda

Operasyonda Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, firari durumda olan H.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188/3. maddesi kapsamında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem başlatıldı.