RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda
16.04.2023 18:42

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Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu'na demirlemesinin ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yarın ziyarete açılacak olan geminin önünde vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. TCG Anadolu, bugün sabah saatlerinde Sarayburnu'na demirledi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnunda

Sarayburnu'na akın eden vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar geminin ziyarete açılmasını beklemeden dışarıdan hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnunda

"EMEĞİ OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yoldan geçerken TGC Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Ayduru, "Motorla geçiyorduk görünce durduk. Tarihi ana tanıklık etmek istedik. Her zaman nasip olmaz. Ülkemiz için büyük bir başarı. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman görmek nasip olmaz" dedi. Emrah Duru ise, "Arkadaşımızla geçerken gördük ve geri döndük. Baya büyük gemi. Görür görmez anladık uçak gemi olduğunu. Büyük bir başarı. Yapanların eline sağlık. Şu an girişler yasak olduğu için dışarıdan bakıp fotoğraf çektirdik" dedi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU SarayburnundaDünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnunda

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