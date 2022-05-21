Dünyanın iki büyük buğday-tahıl üreticisini savaştıran oyuna dikkat! The Economist'in 'Kaos' tetikçiliği...

Geleceği ilişkin öngörülerini bir kapak resmiyle paylaşan ve milyonlarca insanın o meseleye kafa yormasına sebep olan Londra merkezli The Economist dergisi son kapağıyla 'gıda felaketine' dikkat çekti. Görselde, buğday başakları kuru kafa simgesi üzerinden temsil edilirken dünyanın iki büyük buğday ve tahıl üreticisi olan Rusya-Ukrayna'nın savaşı sebebiyle insanlığın gıda krizine sürükleneceğine dikkat çekildi. Peki The Economist'in amacı ne? Niçin sözcülüğünü yaptığı küresel sermayenin "planlarını" açık ediyor? İşte detaylar...