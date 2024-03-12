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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 21:06 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 21:12

CHP Lideri Özel'den itiraf: AK Parti'nin yaptığı Sabuncubeli Tüneli'nin faydasını anlattı

CHP lideri Özgür Özel konuşma yaptığı sırada İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti. Özel, “Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak” dedi. Özel'in açıklamaları sonrası AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" dedi.

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