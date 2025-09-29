PODCAST CANLI YAYIN

Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı katil Netanyahu'nun Beyaz Saray'da bir araya gelmesiyle dünyanın gözü ortak basın toplantısına çevrildi. "Bugün barış için tarihi bir gün" olarak nitelendiren Donald Trump, açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerde bulundu. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Donald Trump, "Kendisi benim dostum. Çok güçlü ve iyi bir adam" dedi. Öte yandan Trump, 7 Nisan'da Beyaz Saray'da ağırladığı soykırımcı Netanyahu ile görüşmesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki." demişti.

