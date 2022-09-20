Doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı 25 kilometrelik kısım kaldı

Karadeniz doğal gazının 2023 yılı Mart ayında karaya taşınması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 165 kilometrelik mesafeden döşenen doğalgaz borularının 140 kilometresinin tamamlandığını kalan 25 kilometrelik mesafe için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, 165 kilometrelik mesafeden 16 inçlik borularla Filyos Limanı'na kurulacak olan doğalgaz işleme tesisine taşınacak. Gaz burada işlendikten sonra ana hatta bağlanacak. Boruların derin deniz ve sığ deniz döşeme çalışmaları ise Castorone One ve Castorone gemileri ile sürüyor.