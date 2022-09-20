Haberler Güncel Videoları Doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı 25 kilometrelik kısım kaldı

Doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı 25 kilometrelik kısım kaldı

Doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı 25 kilometrelik kısım kaldı
20.09.2022 09:23

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:49
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 01:36
Muhalif gazeteci Şaban Sevinç...
Güncel 01:05
Fatih’de 2 polisi vuran...
Güncel 02:13
Emine Erdoğan, BM Genel...
Güncel 13:31
Türkiye'yi Ege ve Doğu...
Güncel 00:30
Suruç şehidinin kanı yerde...
Güncel 00:26
Sedat Peker'in en yakını...
Güncel 00:31
Bombalı saldırının failleri...
Güncel 01:39
'Kızılelma'da kritik eşik...
Güncel 00:10
Başkan Erdoğan ve Putin'den...
Güncel 01:56
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi...
Güncel 01:03
Barış Yarkadaş'tan hem itiraf...

Karadeniz doğal gazının 2023 yılı Mart ayında karaya taşınması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 165 kilometrelik mesafeden döşenen doğalgaz borularının 140 kilometresinin tamamlandığını kalan 25 kilometrelik mesafe için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi, 165 kilometrelik mesafeden 16 inçlik borularla Filyos Limanı'na kurulacak olan doğalgaz işleme tesisine taşınacak. Gaz burada işlendikten sonra ana hatta bağlanacak. Boruların derin deniz ve sığ deniz döşeme çalışmaları ise Castorone One ve Castorone gemileri ile sürüyor.

Güncel Videoları
SON DAKİKA