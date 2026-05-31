Diyarbakır'da kanlı arazi kavgası: Kardeşini hayattan kopardı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:23 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 15:24

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, aile bireyleri arasında uzun süredir devam ettiği iddia edilen arazi anlaşmazlığı kanlı bir saldırıyla noktalandı. İlçeye bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Z.Ş. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan kardeşinin içinde yolculuk yaptığı seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenledi.

Olay Yerinde Can Verdi

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması ve durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin araç içerisinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Hüseyin Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve saldırıda ağır yaralanan eşi Seçim Şenol ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Geniş Çaplı İnceleme Sürüyor

Saldırıda yaşamını yitiren Hüseyin Şenol'un cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kardeşinin aracına kurşun yağdırarak 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan kaçak şüpheli Z.Ş.'yi yakalamak ve olayla ilgili tüm detayları aydınlatmak üzere geniş çaplı tahkikat sürdürüyor.