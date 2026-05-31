Hatay'da dev mühendislik harikası: 5 dakikada Amik Ovası'ndan dünya ticaret koridorlarına yeni geçit

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:31

Amanos Dağları Dev Tünellerle Geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'da yapımı hızla devam eden Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'ne ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Projenin en kritik ayağını oluşturan ve Amanos Dağları'nın altından geçecek olan dev tüneller sayesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi ve üretim gücü, İskenderun Limanı'na en kısa ve en güvenli güzergahtan bağlanmış olacak.

Dünyanın İlk Fonksiyonel Üçlü Tüp Projesi

Mühendislik dünyasında büyük heyecan uyandıran Amik Ovası Tünelleri, dünyanın ilk fonksiyonel üçlü tüp projesi olma özelliğini taşıyor. Kara yolu ve demir yolu hatlarını aynı tünel kompleksinde fonksiyonel olarak birleştiren bu devasa yatırım, ulaşım süresini Amik Ovası'ndan limana sadece 5 dakikaya indirerek bölgedeki lojistik süreçleri tamamen değiştirecek.

Dünya Ticaret Koridorlarına Yeni Bir Soluk

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Amik Ovası'nın yüksek tarımsal üretim hacmi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sanayi, tekstil ve ihracat ürünleri İskenderun Limanı'na çok daha hızlı ve kesintisiz şekilde ulaştırılacak. Bakan Uraloğlu, bu entegrasyonun küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracağını belirterek, tünel projesinin sadece yerel değil, dünya ticaret koridorlarına da yeni ve stratejik bir kanal açacağını vurguladı.