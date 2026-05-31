Türkan Biçer soruşturmasında kamera kayıtları ortaya çıktı: Binada arbede yaşanmış

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 14:47

Eryaman'daki Şüpheli Ölümde Sır Perdesi Aralanıyor

Ankara'nın Eryaman ilçesinde 25 Mart tarihinde meydana gelen ve 30 yaşındaki Türkan Biçer'in bir binanın 7'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan şüpheli ölüme ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Sır dolu gecenin perde arkasını aydınlatmak için adli birimlerin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, olayın seyrini değiştirecek güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı.

Olay Gecesi Bina İçerisinde Arbede Yaşanmış

Sabah'tan Sena Uyaner'in haberine göre, talihsiz kadının şüpheli ölümünün hemen öncesine ait apartman içi güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi. Titizlikle incelenen kayıtlarda, hayatını kaybeden Türkan Biçer'in trajik olaydan hemen önce nişanlısıyla bina içerisinde sert bir tartışma ve arbede yaşadığı net bir şekilde görüldü. Görüntülerin devamında genç kadının karşı koymaya çalışmasına rağmen, nişanlısı tarafından zorla asansöre bindirildiği anlar anbean yer aldı.

Kritik Görüntüler Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek

Eryaman'da yaşanan bu kahredici ölümün bir kaza, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çok yönlü olarak derinleştirildi. Dosyaya yeni giren ve olay gecesi yaşanan panik ile arbedeyi açıkça ortaya koyan bu kamera kayıtlarının ardından, şüpheli nişanlının ifadesinin ve adli tıp raporlarının yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.