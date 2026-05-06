Diyarbakır Kulp'ta feci kaza: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde cenaze yolunda dehşet: Gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

CENAZE YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Kulp kara yolu üzerinde bulunan Özbek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere yola çıkanların bulunduğu, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı.

4 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Kulp İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından ise tam teşekküllü tetkikler için Diyarbakır kent merkezindeki hastanelere nakledildi.

SAĞLIK DURUMLARI VE SORUŞTURMA

Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, tedavi altına alınan 4 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikat devam ediyor.

