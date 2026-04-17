Diyarbakır Ergani drift kazası: Ali Kalkan vefat etti

Ergani ilçesinde 14 Nisan günü meydana gelen feci olayda, drift attığı iddia edilen Muhammet S. idaresindeki 21 ES 141 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki öğrencilere çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Ali Kalkan (17), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük Ç.Ü.'nün Tedavisi Sürüyor

Aynı kazada yaralanan 10 yaşındaki Ç.Ü.'nün hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bölge halkı, okul çıkış saatinde yaşanan bu "maganda" dehşetine tepki göstermişti.

Sürücü Cezaevine Gönderildi

Olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü Muhammet S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.