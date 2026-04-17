Diyarbakır Ergani drift kazası: Ali Kalkan vefat etti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde drift atan bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki öğrenci Ali Kalkan, yaşam mücadelesini kaybetti. 14 Nisan'dan bu yana hastanede tedavi gören gençten gelen acı haber ilçeyi yasa boğarken, sürücü hakkında karar verildi.
Ergani ilçesinde 14 Nisan günü meydana gelen feci olayda, drift attığı iddia edilen Muhammet S. idaresindeki 21 ES 141 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki öğrencilere çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Ali Kalkan (17), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Küçük Ç.Ü.'nün Tedavisi Sürüyor
Aynı kazada yaralanan 10 yaşındaki Ç.Ü.'nün hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bölge halkı, okul çıkış saatinde yaşanan bu "maganda" dehşetine tepki göstermişti.
Kurban: Ali Kalkan (17 - Öğrenci)
Sürücü: Muhammet S. (Tutuklandı)
Araç: 21 ES 141 (Tofaş)
Sürücü Cezaevine Gönderildi
Olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan sürücü Muhammet S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.