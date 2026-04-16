Diyarbakır silahlı şahıs etrafa ateş açtı

"Durumum İyi Değil" Diyerek Kendini İhbar Etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. 38 yaşındaki V.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kan donduran bir ihbarda bulundu. Alkollü olduğunu ve elinde silah bulunduğunu belirten şahıs, polis ekiplerine "Durumum iyi değil, sağa sola sıkacağım" diyerek adeta yapacağı saldırıyı haber verdi.

Meydanın Ortasında Pompalı Tüfekle Ateş Açtı

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elindeki pompalı tüfekle meydanda bir süre ilerleyen V.G., çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında havaya ateş açmaya başladı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak bir yandan şahsı ikna etmeye çalışırken, diğer yandan operasyon için hazırlık yaptı.

Polis Üzerine Atlayarak Etkisiz Hale Getirdi

İkna çabalarına yanıt vermeyen ve elindeki silahla tehlike arz etmeye devam eden şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde faciaya yol açmadan yakalandı. Bir anlık boşluğundan faydalanan polis memurları, şahsın üzerine atlayarak elindeki silahı aldı ve V.G.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Gözaltına alınan V.G., ifadesi alınmak ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere emniyete götürüldü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, pompalı tüfeğe el konuldu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.