Okul saldırısında hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen ve eğitim camiasını yasa boğan saldırıda yaşamını yitiren öğrencilerden Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye'de cenaze töreni

Genç öğrencinin naaşı, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Osmaniye'ye getirildi. Cenaze törenine Adnan'ın ailesi, yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende güçlükle ayakta duran aile yakınlarını çevredekiler teselli etmeye çalıştı.