İsa Aras Mersinli'yi okul arkadaşı anlattı: ''Takıntılı bir çocuktu''

Sessizliğin Hakim Olduğu Okulda Acı Tanıklık

Onikişubat ilçesinde dün yaşanan ve eğitim tarihine kara bir leke olarak geçen silahlı baskının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nda bu sabah derin bir sessizlik hakim. Olay yerindeki incelemeler sürerken, katliamı gerçekleştiren 8-G sınıfı öğrencisi İsa Aras Mersinli'yi tanıyan bir okul arkadaşı, saldırganın bilinmeyen yönlerini anlattı.

"Takıntılı ve İçine Kapanık Bir Yapısı Vardı"

Saldırganın okul içerisinde "sorunlu" bir profil çizdiğini belirten öğrenci, İsa Aras Mersinli'nin sosyal ilişkilerinin kopuk olduğunu ifade etti:

"Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu, her gördüğünü yapan biriydi. Kendisinin okulda pek arkadaşı da yoktu. Bir tane arkadaşı vardı, o da zaten kendisi gibiydi. 8-G şubesindeydi, kimseyle muhatap olmazdı. Herkese kurulan, kin besleyen bir yapısı vardı."

"Güvenlik Şart, O Çocuğun Yeri Okul Değildi"

Yaşanan facianın ardından okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çeken tanık öğrenci, bu tür riskli profillerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bence bu okula bir güvenlik gerek. Onca insanın çocuğu vefat etti. Öyle bir çocuğun okulda yeri yoktu" diyerek sitemini dile getiren öğrenci, okulda profesyonel güvenlik personelinin bulunmamasının faturasının ağır olduğunu belirtti.

10 Can Kaybıyla Sonuçlanan Dehşet

Dün öğle saatlerinde 5 silah ve 7 şarjörle okula giren saldırgan; aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 9 kişiyi katletmiş, ardından kendi yaşamına son vermişti. Toplam can kaybının 10'a yükseldiği katliamla ilgili soruşturma sürerken, öğrencinin bu ifadeleri saldırganın psikolojik durumunun ve "suça sürüklenme" aşamasının daha önce fark edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.