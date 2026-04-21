CANLI YAYIN
Geri
Besni'de Fatma Koçak cinayeti: Anne kardeş tutuklandı

Adıyaman’da 2014 yılında 17 yaşındaki Fatma Koçak’ın karnından vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili dosya yeniden açıldı. Yıllarca "intihar" denilen olayın aslında kan donduran bir aile içi cinayet olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan öz anne ve üvey kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o dehşetin detayları...

İntihar Süsü Verilen Cinayet 12 Yıl Sonra Çözüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 23 Mayıs 2014 akşamı meydana gelen ve o dönem kayıtlara "intihar" olarak geçen Fatma Koçak davasında, emniyet birimlerinin titiz takibi sonuç verdi. Karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın, aslında kendi ailesi tarafından infaz edildiği saptandı.

Kaçıp Sığındığı Ev Mezarı Oldu

Korkunç olayın perde arkasında bir dram olduğu belirlendi. Babasını kaybettikten sonra annesi ve üvey kardeşiyle yaşayan Fatma Koçak'ın, henüz reşit olmadan mahkeme kararıyla evlendirilip Nevşehir'e gönderildiği öğrenildi. Evlendiği şahsın yanından kaçarak Adıyaman'a geri dönen genç kızın, evde çıkan tartışma sonrası öz annesi Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Anne ve Üvey Kardeş Cezaevinde

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi. "Kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan anne ve üvey kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 yıl sonra gelen bu tutuklama, ilçede büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle