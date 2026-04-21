İntihar Süsü Verilen Cinayet 12 Yıl Sonra Çözüldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 23 Mayıs 2014 akşamı meydana gelen ve o dönem kayıtlara "intihar" olarak geçen Fatma Koçak davasında, emniyet birimlerinin titiz takibi sonuç verdi. Karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan 17 yaşındaki genç kızın, aslında kendi ailesi tarafından infaz edildiği saptandı.

Kaçıp Sığındığı Ev Mezarı Oldu

Korkunç olayın perde arkasında bir dram olduğu belirlendi. Babasını kaybettikten sonra annesi ve üvey kardeşiyle yaşayan Fatma Koçak'ın, henüz reşit olmadan mahkeme kararıyla evlendirilip Nevşehir'e gönderildiği öğrenildi. Evlendiği şahsın yanından kaçarak Adıyaman'a geri dönen genç kızın, evde çıkan tartışma sonrası öz annesi Ayşe G. ve üvey kardeşi Kadir K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Anne ve Üvey Kardeş Cezaevinde

Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Besni Adliyesi'ne sevk edildi. "Kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan anne ve üvey kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 yıl sonra gelen bu tutuklama, ilçede büyük yankı uyandırdı.